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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سيناريوهات برلمانية لخفض سعر كرتونة البيض بعد زيادتها| تفاصيل

كرتونة البيض
كرتونة البيض

أرتفع سعر البيض ارتفاعا غير معروف خصوصا بعد إنخفاض أسعار الأعلاف بنسبة كبيرة تتراوح بين 30 و35% بالاسواق المصرية مما دفع النواب لإستخدام ادواتهم البرلمانية من اجل خفض أسعار البيض والسيطرة عليه مره اخرى.

 

مقترحات النواب لخفض اسعار البيض

طالب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الحكومة متمثلة في وزارتي التموين والزراعة بالزام منتجي البيض بضرورة وضع تاريخ صلاحية علي البيض قبل توزيعه ووصوله الي المستهلك لخفض أسعاره.

 

أسباب ارتفاع البيض في مصر

 

واكد “الشوربجي” لـ"صدي البلد"، أن هناك عدد من المؤثرات التي تتسبب في إرتفاع اسعار البيض في مصر ارتفاع أسعار الادوية وتغير صرف العملة بالإضافة الي زيادة الاسعار من جانب المربيين الدواجن لكون بعضهم قام ببيع الدواجن التي يمتلكونها فجعل هناك تنافسا واحتكارا في السوق للبعض الاخر.

 

وأشار عضو مجلس النواب الي أن البيض هو طبق مصري أساسي لاكثر من 70% من الشعب المصرى ويجيب علي الحكومة ان تتدخل لوقف ارتفاعه بهذه الطريقة الجنونية، لافتا الي أن وضع صلاحية علي كل بيضة يمنع ارتفاعه اليومي.

 

ومن جانبه، أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن ارتفاع سعر طبق البيض يتطلب سرعة التدخل الحكومي وتطبيق التسعيرة الجبرية على البيض لمنع الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعاره . 

 

وأكد " حنفى " فى تصريحات له أنه لا يوجد أى مبرر فى الارتفاع الكبير لأسعار البيض خاصة أن هناك انخفاضاً فى أسعار الأعلاف انخفضت وهناك وفرة في البيض مشيراً الى ضرورة أن تكون هناك بورصة لتحديد سعر البيض ليلتزم بها الجميع خاصة أن البيض من السلع الأساسية والاستراتيجية والتى لايمكن للمواطن الاستغناء عنها خاصة أنها سلعة مهمة للأطفال وهذا السعر غير عادل . 

 

وتساءل النائب سيد حنفى طه عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع الكبير فى أسعار البيض خاصة أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100% بانتاجية تصل لحوالي 14 مليار بيضة سنويًا، بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه.كما يصل حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر مطالباً بسرعة التدخل من الحكومة لمنع مثل هذه الارتفاعات الجنونية فى اسعار البيض.

ارتفاع أسعار البيض اسعار الأدوية أسعار الأعلاف الأسواق المصرية الاستغناء الأعلاف

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