تحرك جديد في أسعار البيض .. اعرف الكرتونة وصلت كام؟

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح بين 30 و35% بالأسواق فى مصر.



أسعار البيض اليوم



وسجّلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 117 جنيهًا بعد ما وصل سعرها إلى 100 جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.



وسجّلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيهًا بعد ما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.



أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 117 جنيهًا، بعد ما كان متوسط سعره 100 جنيه، لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.



البيض بوزارة الزراعة



كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء.

الإفراج عن الأعلاف

من جانبه أعلن السيد القصير وزير الزرعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 9 /6 /2023 حتى 15 /6 /2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 118 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 15 يونيو 2023) 5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.



وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

جدير بالذكر أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، لكن المتغيرات العالمية تمثل ضغوطًا، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، كما أن ارتفاع أسعار الحبوب التي تستخدم كأعلاف، هي السبب الأساسي وراء عدم استقرار أسعار البيض بالأسواق، مؤكدًا أن الدولة تبذل كل الجهود لحل كافة المشكلات المتعلقة بصناعة الدواجن.