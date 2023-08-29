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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن وهاريس يطلبان محاربة «عنصرية البيض» بعد حادث إطلاق النار في فلوريدا

صدى البلد

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مسؤولي البيت الأبيض، بقوة، ضد عنصرية البيض، يوم الاثنين، مطالبين الأمريكيين بالتوحد ضد الكراهية في أعقاب ما وصفته السلطات بأنه مقتل ثلاثة سود بدوافع عنصرية في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بايدن في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، متحدثا أمام قادة الحقوق المدنية بما في ذلك عائلة القس مارتن لوثر كينغ جونيور، الذين تجمعوا في الذكرى الستين للمسيرة إلى واشنطن: 'لا يمكننا أن نسمح للكراهية بأن تسود. إنها آخذة في الارتفاع'. .

وأطلق مسلح أبيض يبلغ من العمر 21 عامًا النار على ثلاثة سود وقتلهم في متجر دولار جنرال في جاكسونفيل بولاية فلوريدا يوم السبت. وتوفي مطلق النار، ريان كريستوفر بالمتر، في وقت لاحق متأثرا بجراحه التي أصابته بطلق ناري.

الشريف المحلي ت.ك. وقال ووترز إن إطلاق النار كان له دوافع عنصرية. وتقول السلطات إن مطلق النار ترك وراءه عدة بيانات لوسائل الإعلام ووالديه وسلطات إنفاذ القانون توضح بالتفصيل كراهيته للسود.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في مارس، إن جرائم الكراهية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 12% تقريبًا في عام 2021، وهي أحدث البيانات المتاحة، وكان التحيز العنصري أو العرقي يغذي معظمها.

وحذرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، في الغرفة الشرقية، من أن 'هناك من يحاولون عمدا تقسيمنا كأمة'. وقالت إن الأميركيين عليهم 'واجب عدم السماح للفصائل بتمزيق وحدتنا'.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين في وقت سابق يوم الاثنين إن التفوق الأبيض 'ليس له مكان في أمريكا'.

وقال ستيفن بنجامين، مدير مكتب المشاركة العامة بالبيت الأبيض، في المؤتمر الصحفي: 'على مدى السنوات الستين الماضية، قطعت هذه البلاد شوطا طويلا' في محاربة العنصرية وأيديولوجية تفوق العرق الأبيض. 'سيتعين على الأشخاص الطيبين أن يعتمدوا على هذا التقدم.'

وقال بنجامين إن بايدن تحدث مع عمدة جاكسونفيل وعمدة المدينة بشأن إطلاق النار.

وقال بايدن في القاعة الشرقية: 'هناك مجموعة كاملة من الأشخاص المتطرفين يحاولون محو التاريخ'، في إشارة واضحة إلى محاولات حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، لتغيير كيفية تدريس العبودية في المدارس العامة بالولاية بطريقة لا يفهمها المنتقدون. ويقول يقلل من وحشيتها.

وقال بنيامين إنه من المهم تدريس تاريخ البلاد بأكمله.

واضاف 'لا أعتقد أنه من المبالغة الإشارة إلى أن محاولة إعادة كتابة التاريخ الأمريكي أمر خاطئ، ولكنه يشجع أيضًا أطفالنا ومن بيننا على عدم الاتكاء على الماضي الجميل وكذلك الماضي المؤلم لما يبدو عليه تاريخنا ويشجع الناس قال بنيامين: 'للمضي قدمًا معًا'.

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