السبب في الأمراض كلها.. 20 نصيحة للتعامل مع البيض قبل تناوله

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بفيسبوك منشورا عن ظهور ألوان غريبة في بياض وصفار البيض.

وقالت إن الأسباب لا تخرج عن إما سوء مكان، بمعني وجود تلوث ووجود حشرات وقوارض مع سوء تهوية، أو استخدام اعلاف بعضها رديء وفقير بالعناصر الهامة او وجود تعفن فطري وبالتالي سموم فطرية أو استخدام اضافات أعلاف بنسب غير متزنة مثل الخمائر أو الأملاح أو الصبغات.

وأضافت سماح أن الموضوع أيضا يكمن في خطأ عملية السلق أو التخزين أو الغسيل ثم التخزين وهذا خطأ والصح غسيل قبل الاستعمال.



لذلك نصحت سماح عدة نصائح وهي

1_احذري البيض المكسور لسهولة وصول الميكروبات له وخصوصا الـsalmonella.

٢_ احذري غسل البيض ثم تخزينه، ونكتفي بمسحه فقط.

لأن الغسيل يقضي علي الطبقة التي تحمي القشرة لأن القشرة مسامية.

3_ممنوع منعا باتا نقع البيض ثم تخزينه.

4_إذا كان البيض يتشقق بسهولة وتنكسر القشرة، فدل ذلك علي رداءة البيضة ويكون فرز ثالث وسيئ.

5_(البيض المجعد) يكون درجة ثانية، بسبب سيولة البياض(egg white) مما يشكل صعوبة علي الجهاز التناسلي في تكوين ونمو القشرة.

6_(الصفار) اللون الأصفر أو البرتقالي لا شيء فيه ويرجع إلي زيادة نسبة الكاروتين وجودته سليمة.

7_(الصفار السايب) أو تسطيح الصفار وذلك بسبب سوء التخزين، وقد يتعرض للتلف.

8_(بيض بصفارين)، يحدث ذلك في الأشهر الأولي لقطعان الدواجن البياض وهو آمن وغير مهرمن.

9_البيض الأبيض والأحمر يرجع لاختيار لذوق المستهلك وكلاهما سليم ولا شيء فيهم، فكلاهما بيض مزارع يرجع الاختلاف إلى اختلاف السلالات والاعلاف ونظم التربية.

10_وجود نقطة دم في البيض. لا يعني أي ضرر ويرجع ذلك لتمزق بعض الشعيرات الدموية داخل المبيض. منقطقه سيجما وهو عادي

11_وجود نقطة بيضاء (egg chalazae) لا شيء فيها وغير مضره. دليل علي طزاجتا

12_احذر أكل البيض النيئ لاحتماليه الإصابة بالسالمونيلا. وكذلك وجود مادة الافيدين التي تمنع امتصاص ال Biotin... وممكن تسمم غذائي

13_إذا كان لون البياض أسود أو أخضر فإن البيضة فاسدة... لا تؤكل

14_إذا قمت بسلق البيضة ورأيت الصفار لونه أخضر إلى حد ما فإن ذلك يدل علي وجود عنصر الحديد في الماء أو زيادة وقت السلق ع النار. مع الارتباط بالكبريت بالبيضة ينتج كبريت الحديدوز لونه أخضر

15_اختبارات الكشف علي البيض.

A_ اختبار الطفو والتعويم. إذا لطفي البيضة دل ذلك علي فسادها وإذا غاصت للأسفل فيدل علي أنها طازجة.

B_ اختبار الخض. وذلك بخضها وسماع الصوت

الداخلي. لو فيه صوت واضح دل ذلك ع فسادها.

C_ اختبار الشم. اكسري البيضة وشميها. فلو كانت هناك رائحة الكبريت دل ذلك ع فسادها.

D_ اختبار الضوء. وذلك بتسليط الضوء عليها في مكان مظلم ورؤية محتوياتها. إذا كانت مليئة بالهواء دل ذلك ع فسادها.

16_احذري خروج البيض من الثلاجة ثم وجوده فترة خارجها طويلة فإن البيضة تتعلق ويدخل الماء إليها وتتلف.

17_الصلاحية شهر داخل الثلاجة. و21 يوما خارج الثلاجة في درجة حرارة 15... البيض المسلوق3 أيام داخل الثلاجة

18_تستغرق الدجاجة من 24 ال 26 ساعة لإنتاج بيضه واحدة

19_البيض الطازج. لون البياض. أبيض شفاف أو أبيض غائم. عدا الشفاف المائي هو بيض بطريق

20_استفاده الإنسان من بروتين البيضة (Albumin) يكون كاملا. على عكس اللحوم الحمراء مثلا.

_يفضل تخزينه بعلبة بغطاء على الرف