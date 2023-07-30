نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد ومفاجأة في ثمن البيض

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق، وهذا بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة، كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء لتسجل 61 جنيهًا بعدما وصل سعرها إلي 70 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.







أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 61 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 66 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 87 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60 جنيها.



ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات على حسب المنطقة .

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.



يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا



وفي سياق آخر، انخفاض تدريجي تشهده كرتونة البيض بالأسواق بعد ارتفاعات كبيرة فى أسعار البيض على الرغم من توافر الأعلاف بالأسواق، والبدء التدريجي فى انخفاض أسعارها، حيث انخفضت كرتونة البيض الأبيض حوالى 8 جنيهًا لتصل سعرها إلي 110 جنيهًا بدلا من 118 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم



وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 102 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.



كما سجلت كرتونة البيض البلدي 110 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 100 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.



البيض فى وزارة الزراعة

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء.

