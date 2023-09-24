مصممة مجوهرات: تجار الذهب والمصنعون تأثروا بارتفاع الأسعار العالمية

أكدت إيمان هاني، مصممة المجوهرات، أنه بعد التخرج من الجامعة، اتجهت لمجال التصميم وصناعة الذهب، خاصة أن العائلة لها تاريخ كبير في تلك الصناعة امتد على مدار 60 عاما.

وقالت إيمان هاني، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن أصبح لدينا أشكال مميزة في صناعة الذهب، وأدخلنا أشكال جديدة على الذهب، تنافس صناعة الذهب العالمية.

تجار الذهب

وتابعت مصممة المجوهرات، أن تجار الذهب والمصنعون تأثروا بارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدة أنه يتم الأن اللجوء لتخفيف الوزن، مع وجود شكل مميز.