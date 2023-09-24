تحرك جديدة في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في قيمة الجنيه

تراجعت سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 24-9-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بعد أن شهدت ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بنحو 5 جنيهات بعد ارتفاعها 30 جنيها نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.4 %، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، محققة مكاسب أسبوعية هامشية للغاية.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة دولار، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا، ولامست مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1474 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17680 جنيهًا.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم من 17.720 جنيها للشراء إلى 17.680 جنيها ، وللبيع انخفض من 17,560 جنيها إلى 17,600 جنيها.

وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إنه بالرغم من الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر؛ إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي .

وذلك مدعوم بتثبت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون لها تأثير على السوق المحلي.

وأشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن إقبال من البنوك المركزية العالمية على الاستثمار في الذهب، حيث دفع الذهب كمعدن، إلى تماسك أسعاره عالميا فوق 1900 دولار، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تدفعه بسهوله عالميه لتخطي حاجز 2000 دولار ".

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,200 شراء 2,210

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,886 شراء 1,894

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,210 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263 الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,600 شراء 17,680 الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714

سعر الذهب الآن في مصر

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاحد بيع 2,514 شراء 2,526

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد بيع 2,200 شراء 2,210

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,886 شراء 1,894

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473

سعر الجنيه الذهب