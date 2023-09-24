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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديدة في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في قيمة الجنيه

صدى البلد

تراجعت سعر الذهب في مصر  خلال تعاملات اليوم الأحد 24-9-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بعد أن شهدت ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي. 

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بنحو 5 جنيهات بعد ارتفاعها 30 جنيها نهاية الأسبوع الماضي. 

وخلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.4 %، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، محققة مكاسب أسبوعية هامشية للغاية.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة دولار، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا، ولامست مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا. 

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1474 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17680 جنيهًا.

 

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم من 17.720 جنيها للشراء إلى 17.680 جنيها ، وللبيع انخفض من 17,560 جنيها إلى 17,600 جنيها.

وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إنه بالرغم من الاتجاه  لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر؛ إلا أن التوقعات تشير إلى  وجود  مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي .

 

وذلك مدعوم بتثبت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع  المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون  لها تأثير على السوق المحلي.

وأشار  وزير التموين لشئون صناعة الذهب  إلى أن إقبال من البنوك المركزية العالمية على الاستثمار في الذهب، حيث دفع الذهب كمعدن، إلى تماسك أسعاره عالميا فوق 1900 دولار، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تدفعه بسهوله عالميه لتخطي  حاجز 2000 دولار ".

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,200 شراء 2,210

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,886 شراء 1,894

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,514 شراء 2,526
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,305 شراء 2,315
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,200 شراء 2,210
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,886 شراء 1,894
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,467 شراء 1,473
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,257 شراء 1,263
الاونصةبيع 78,194 شراء 78,550
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,600 شراء 17,680
الكيلوبيع 2,514,286 شراء 2,525,714

 

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سعر الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاحد  بيع 2,514 شراء 2,526

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع  1,886 شراء 1,894

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14  بيع 1,467 شراء 1,473

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد،  بيع بيع 17,600 شراء 17,680
الذهب سعر الذهب أسعار الذهب اليوم الاوقية سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب مصر

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