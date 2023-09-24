أخر كلام.. إنتهاء أزمة تصدير البصل.. وهكذا ستكون الأسعار

أثير الكثير من الجدل حول قرار حظر تصدير البصل، حيث أصدرت وزارة التجارة قرارا بخطر تصدير البصل لمدة ٣ أشهر ثم خرج منشور من الجمارك لا يتوافق مع قرار إيقاف تصدير البصل.

وحسمت وزارة وزارة التجارة والصناعة الامر، مؤكده أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

ووفقا لبيان الوزراة، لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية صباح اليوم عن العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة، الخاص بحظر تصدير البصل الطازج لمدة 3 شهور.

وطالبت مصلحة الجمارك المسئولين بالمنافذ والموانئ المختلفة بالتشديد علي تنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة في ذلك الشأن

وحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قفزت قيمـة صادرات مصر من البصل الطازج بنسبة 95.9% خـلال أول 6 أشهر من العام الجاري 2023.

وبلغت 129.3 مليون دولار، مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة خلال 2022، بقيمة ارتفاع بلغت 63.3 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفعت أسعار البصل الطازج بمعدل 399% خلال أغسطس 2023 وفقا لحضر الجمهورية، مقابل نموا في شهر يوليو بنسبة 23.9%.

وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار البصل الطازج لـ 464.1% خلال أغسطس 2023 وفقا لريف الجمهورية.

وارتفعت أسعار البصل الطازج لـ 464.1% خلال أغسطس 2023 وفقا لريف الجمهورية.

ونتج ذلك عن قلة المساحة المزروعة من البصل وبعض التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي علي محصول البصل"، وفقا لتصريحات حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية.

وتابع حاتم النجيب، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض التجار الذين يقومون بتعطيش السوق حتي يتم رفع أسعار الفاكهة والخضروات بشكل غير مبرر.

ومع وقف التصدير من المتوقع أن تتخفض أسعار البصل خلال الفترة القادمة .