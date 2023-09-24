انخفاض في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة الجنيه الآن

انخفض سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 24-9-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم من 17.720 جنيها للشراء إلى 17.680 جنيها ، وللبيع انخفض من 17,560 جنيها إلى 17,600 جنيها.
وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إنه بالرغم من الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر؛ إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي .
وذلك مدعوم بتثبت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون لها تأثير على السوق المحلي.
وأشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن إقبال من البنوك المركزية العالمية على الاستثمار في الذهب، حيث دفع الذهب كمعدن، إلى تماسك أسعاره عالميا فوق 1900 دولار، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تدفعه بسهوله عالميه لتخطي حاجز 2000 دولار ".
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,200 شراء 2,210
أسعار الذهب اليوم عيار 18
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,886 شراء 1,894
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,514 شراء 2,526
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,305 شراء 2,315
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,200 شراء 2,210
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,886 شراء 1,894
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,467 شراء 1,473
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,257 شراء 1,263
|الاونصة
|بيع 78,194 شراء 78,550
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,600 شراء 17,680
|الكيلو
|بيع 2,514,286 شراء 2,525,714
سعر الذهب الآن في مصر
وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:
سعر الجرام عيار 24
- سعر عيار 24 اليوم الاحد بيع 2,514 شراء 2,526
سعر جرام الذهب عيار 21
- سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد بيع 2,200 شراء 2,210
سعر الجرام عيار 18
- سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,886 شراء 1,894
سعر الجرام عيار 14
- سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473
سعر الجنيه الذهب
- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد، بيع بيع 17,600 شراء 17,680