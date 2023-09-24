أخيرا.. تراجع سعر الدواجن البيضاء ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاحد 24-9-2023، في المزارع والمحالات التجارية، وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء ينحو جنيهين تقريبا بعد أن شهدت لسلسة ارتفاعا خلال سبتمبر الجاري زادت خلالها اسعار الدواجن البيضاء بنحو ٩ جنيهات.

وسجل سعر الدواجن اليوم 66 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 68 جنيها بداية الشهر الجاري.

ووصل سعر الدواجن البيضاء إلى المستهلك متراوح بين 73 و76 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر البيض مقارنة بأسعار بداية الاسبوع.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بشدة خلال الأشهر الماضية، بعد أن وصلت في بداية العام الجاري إلى ٩٠ جنيها للكيلو.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن اليوم الاحد 24-9-2023، ، 66 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 73 و 76 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 23 سبتمبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 66 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 100 جنيها للكيلو.

واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 و58 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 170 و175 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم الاحد 23-9-2023، ارتفعت بنحو جنيهًا واحدا، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 123 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.

سجل سعر البيض الأحمر إلى 125 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.

فيما استقرت سعر البيض البلدي إلى 131 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

واستقر سعر الكتكوت الأبيض عند 22 جنيها بعد أن انخفض بنحو 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو 18.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي 10.25 جنيه.

سعر الكتكوت الفيومي 17.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 20.5 ألف جنيه للطن.

تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.