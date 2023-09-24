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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النهارده آخر يوم.. إخطار عاجل للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية 

صدى البلد

أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الموظفين المنتقلين الي العاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان لدفع مبلغ جدية الحجز.

وأرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ رئيس الجهاز  إرسال رسائل نصية - بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان لدفع مبلغ جدية الحجز.

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وذلك خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى 24 أكتوبر المقبل ، حتى يتسنى بدء تخصيص الوحدات لهم.


يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بتنفيذ تكليفات اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2137 لسنة 2023، برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والمعنية بتيسير استلام الموظفين للوحدات المخصصة لهم.

من الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يُصْرَف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية.

وأتاح الجهاز خدمة الاستعلام والاستفسار على نفس التطبيق الخاص بالانتقال لجميع الموظفين المنتقلين وسوف يتم التواصل معهم من خلال الرابط التالي https://ncmove.caoa.gov.eg .

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