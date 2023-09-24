الجنيه يتعافى أمام الإسترليني.. أسعار العملات اليوم الأحد 24-9-2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 24-9-2023 بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

ووفقا لآخر تحديث، تراجع سعر الجنيه الإسترليني بين 4 - 16 قرشا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

وتباين سعر اليورو" في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الأحد/ وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.



ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولارليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" تباينا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية .



ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.64 جنيه للشراء و 32.92 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.74 جنيه للشراء ، و 33.03 جنيه للبيع.



وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.80 جنيه للشراء ، 32.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم



وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 4 - 16 قرشا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.



ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.61 جنيه للشراء و 37.94 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.73 جنيه للشراء ، و 38.06 جنيه للبيع .



وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.79 جنيه للشراء 37.92 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم مقابل الجنيه



وبالنسبة ل العملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه ، حيث سجل 98.91 جنيه للشراء و 99.87 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.