عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

صدى البلد

انخفضت أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-9-2023 وذلك لمعظم الأصناف الموجودة في الأسواق.

وتراجعت أسعار الطماطم اليوم بأكثر من ٣ جنيهات للكيلو لتتراوح اليوم بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلو وفقا لما أعلنه سوق العبور اليوم عبر موقعه الرسمي مقارنة ب 13 و15 جنيها الأيام الماضية.

txt

انخفاض في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة الجنيه الآن

txt

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن البيضاء ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 24-9-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.


أسعار الخضروات اليوم


سعر البطاطس من 7.5 إلى 12 جنيها للكيلو
سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها
سعر الكوسة من 6 إلى  9 جنيهات للكيلو

 

سعر الطماطم اليوم 

سعر الطماطم  تراوح من 6 إلى 10جنيهات للكيلو
سعؤ الجزر بدون عروش 15 جنيها للكيلو
سعر  الفاصوليا سجّلت من 21 إلى 27 جنيها للكيلو جنيها للكيلو.


أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان الرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيها 
سعر الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيهات
سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 11 جنيها
سعر الفلفل الألوان 32 جنيها للكيلو
والملوخية بـ 4.5 جنيهات.

 

 

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 6 جنيها، و البامية 35 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاحد

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 10 جنيهات
سعر البرتقال ابو سره 14 جنيها 
و الجريب فروت 6 جنيهات   
سعر الليمون البلدي 8 جنيهات 
والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا
والتفاح المصري 25 جنيها
والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر  الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها
سعر الأفوكاتو 90 جنيها
سعر الكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا
والعنب بناتي الاحمر والأصفر 24 جنيها للكيلو
و الخوخ المستورد 40 جنيهًا
والأناناس 50 جنيهًا

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا
والمانجو البلدي 20 جنيها
و المانجو الزبدية 30 جنيها
و المانجو الفونس 34 جنيهات.

الخضراوات أسعار الخضراوات اليوم الطماطم أسعار الخضراوات والفاكهة سعر الطماطم البصل سعر البصل البطاطس سوق العبور اسعار الفاكهة اليوم أسعار الخضراوات والفاكهة سوق العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

توضيح هام لـ أصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

عقاب عادل.. المحكمة تصدر حكما على أب وأم وجدة باعوا صغيرهم

موضوعات متعلقة

انخفاض في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة الجنيه الآن

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن البيضاء ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

الإحصاء: 399% زيادة في أسعار البصل بنهاية أغسطس الماضي

التخطيط تختتم برنامج تطوير قدرات العاملين في إعداد الخطط الاستثمارية بـ 4 محافظات

محيي الدين: ينبغي لقطاع التأمين القيام بدور حيوي بالتكيف مع تغير المناخ

برنامج تدريبى فى كوريا الجنوبية .. التخطيط تناقش أهداف التنمية المستدامة

التنظيم والإدارة يخطر موظفي العاصمة الإدارية بدفع جدية حجز وحدات R3

التخطيط تبحث مع محافظ الدقهلية التعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي والمشروعات الخضراء

ترشيحاتنا

هشام آمنة: إحالة 774 موظفاً بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية

هشام آمنة : تنفيذ 467 حملة تفتيش في 25 محافظة لمواجهة الفساد

من سوهاج.. حماة الوطن يطالب الرئيس السيسي بالترشح لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة

تنسيق لضخ عمالة مصرية مدربة في سوق العمل الإيطالي

مشروع إماراتي ضخم.. مصر ترفع الاستثمارات بقطاع الطاقة لـ 9 مليارات جنيه

طوق نجاة في الهوا.. مدير الزمالك السابق يكشف حقيقة عرض الفيفا لرعاية الناشئين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

بالضرب والصفع.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية لسبب غريب في الهند

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ