هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

انخفضت أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-9-2023 وذلك لمعظم الأصناف الموجودة في الأسواق.

وتراجعت أسعار الطماطم اليوم بأكثر من ٣ جنيهات للكيلو لتتراوح اليوم بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلو وفقا لما أعلنه سوق العبور اليوم عبر موقعه الرسمي مقارنة ب 13 و15 جنيها الأيام الماضية.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 24-9-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.



أسعار الخضروات اليوم



سعر البطاطس من 7.5 إلى 12 جنيها للكيلو

سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

سعر الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

سعر الطماطم اليوم

سعر الطماطم تراوح من 6 إلى 10جنيهات للكيلو

سعؤ الجزر بدون عروش 15 جنيها للكيلو

سعر الفاصوليا سجّلت من 21 إلى 27 جنيها للكيلو جنيها للكيلو.



أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان الرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيها

سعر الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيهات

سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 11 جنيها

سعر الفلفل الألوان 32 جنيها للكيلو

والملوخية بـ 4.5 جنيهات.

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 6 جنيها، و البامية 35 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاحد

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 10 جنيهات

سعر البرتقال ابو سره 14 جنيها

و الجريب فروت 6 جنيهات

سعر الليمون البلدي 8 جنيهات

والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا

والتفاح المصري 25 جنيها

والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها

سعر الأفوكاتو 90 جنيها

سعر الكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا

والعنب بناتي الاحمر والأصفر 24 جنيها للكيلو

و الخوخ المستورد 40 جنيهًا

والأناناس 50 جنيهًا

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا

والمانجو البلدي 20 جنيها

و المانجو الزبدية 30 جنيها

و المانجو الفونس 34 جنيهات.