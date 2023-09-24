البلطي بـ68 جنيها.. هبوط أسعار الأسماك اليوم الأحد في الأسواق

تراجعت أسعار الأسماك اليوم الاحد 24-9-2023 ، على مستوى معظم الانواع وفقا لاحدث البيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لـ سوق العبور.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

سعر السمك اليوم

تباينت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 ما بين 68 و72 جنيها للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 65 جنيها للكيلو ليصل الي المواطن في اسواق التجزئة بين 70 و75 جنيها، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 40 و200 جنيه للكيلو.

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 120 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 30 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة السويسي 110 جنيهات للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيها، والمكرونة المجمدة 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 130 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 190 و310 جنيهات للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك في سوق العبور

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 75 و85 جنيها، ومرجان 2 بين 40 و60 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 75 إلى 85 جنيها، وبربون 2 بين 40 و70 جنيها، والبربون المجمد من 30 إلى 40 جنيها.

أسعار الجمبري

الجمبري الجامبو بين 420 و490 جنيها، والجمبري 1 بين 320 و390 جنيها، والجمبري 2 بين 185و 315 جنيها.

وجاء سعر السمك البوري 1، من 80 إلى 110 جنيها، والبوري 2 بين 65 و75 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 75 و125 جنيها، والقاروص من 60 إلى 140 جنيه، والسردين بين 35 و75 جنيها، والماكريل المجمد بين 60 و90 جنيها.