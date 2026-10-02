هل تتغير الفتوى بتغير الزمان والمصلحة؟.. شوقي علام يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفقه الإسلامي يقوم على مراعاة مصالح الناس، وأن الالتزام بالرأي المعتمد في المذاهب الفقهية يكون واجبًا إذا كان يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة.

شوقي علام: المذاهب الفقهية نفسها أقرت في بعض الحالات جواز العمل بالرأي غير الراجح

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الإشكال قد يظهر في حال عدم تحقق مصالح الناس بالرأي المعتمد، وهنا يُطرح التساؤل حول مدى جواز الانتقال إلى آراء فقهية أخرى معتبرة قال بها بعض العلماء ولها أدلتها.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن هذه الآراء، وإن كانت غير راجحة في بعض الأحيان، إلا أنها ليست ضعيفة أو بلا سند، بل تقوم على أدلة معتبرة قد تكون محل نقاش علمي، لكنها تظل داخل الإطار الفقهي المقبول.

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن المذاهب الفقهية نفسها أقرت في بعض الحالات جواز العمل بالرأي غير الراجح إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهو ما يظهر بوضوح في منهج المذهب المالكي، الذي تعامل مع قضايا المجتمع والدولة بشكل واقعي، ولم يقتصر على الإطار النظري أو الأكاديمي.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن هذا المنهج يعكس مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على التعامل مع تغيرات الواقع، مع الحفاظ على أصوله وثوابته.