أسباب أدت لاستقرار أسعار الذهب .. مستشار وزير التموين يكشف التفاصيل

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنه منذ تطبيق مبادرة "زيرو جمارك"، وأسعار الذهب تشهد حالة من الإستقرار، مشيرا إلى أنه تم دخول كميات كبيرة من السبائك وجنيهات الذهب للسوق المصري.

وقال ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن مبادرة زيرو جمارك ستنتهي في شهر نوفمبر، ونأمل أن يتم مدها لفترة أخرى لأنها أدخلت كميات كبيرة من الذهب مما خلقت حالة من الاستقرار.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الذهب هو مخزن قيمة جيد للأفراد والدول، وهو بمثابة العملة العالمية الوحيدة للأفراد والدول في جميع أنحاء العالم.

ساهم في رفع أسعار الذهب عالميا

وأشار ناجي فرج إلى أن الأوقية وصلت إلى 1940 بزيادة 25 دولار، لأن الصين وروسيا رفعت سقف المشتريات للذهب، مما ساهم في رفع أسعار الذهب عالميا.