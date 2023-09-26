بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

تعد بيانات وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الفترة الحالية، وخاصة في ضوء الاهتمام الكبير بما يُثار حاليا حول إمكانية قدوم عاصفة التنين إلى مصر من جديد خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول حالة الطقس.

ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز ما جاء حول حالة الطقس في الفترة المقبلة وحقيقة قدوم عاصفة التنين على مصر.

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

قدمت مذيعة “صدى البلد”، مريم كمال ، تغطية خاصة عن حالة الطقس مع بداية فصل الخريف وسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وتشهد حالة الطقس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة لسيطرة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي أدى بدوره إلى تسبب في استمرار الشعور بدرجة حرارة الطقس.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويصاحب هذا الارتفاع في درجات الحرارة، ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقي.

شبورة كثيفة.. الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأسبوع الحالي.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد استقرارا تاما في الاحوال الجوية، حيث تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح، مشيرة إلى أننا نتعرض إلى مرتفع جوي، يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، بشكل كبير، ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

ونوهت بأن أجواء فترة النهار وخاصة الظهيرة ستكون حارة وشديدة الحرارة، محذرة من ظهور الشبورة المائية الكثيفة، على أغلب الطرق.

واسترسلت: الشبورة المائية ستبدأ في الزيادة تدريجيا خلال الأيام القادمة، محذرة قائدي المركبات من توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور.

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، مريم كمال ، تغطية خاصة عن حالة الطقس مع بداية فصل الخريف.

بعد انتشار أنباء عن قدوم عاصفة التنين لمصر بالتزامن مع بدء فصل الخريف قامت الأرصاد بدورها بنفى هذا الأمر تماما، وكشفت عن تفاصيل حالة الطقس اليوم.

وقالت إنه من المتوقع أن تشهد القاهرة طقسا حارا نهارا، وكذلك على الوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ولكنه ارتفاع طفيف ومؤقت، ولا يرقى لوصفه موجة حارة، ولكن تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة ونشاط نسبي في الرياح يعطي مزيدا من التحسن

وعن الظواهر الجويه المؤثرة في طقس اليوم، فقد حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وأشارت الى ان الشبورة ستكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وطالبت السائقين بعدم القيادة بسرعة ، وتخفيض السرعات أثناء الشبورة لتفادي الحوادث، مع اتباع تعليمات المرور.

وعن حالة البحرين، الإادت بأن البحر المتوسط ستكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.