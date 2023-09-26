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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

الارصاد
الارصاد

يبحث الكثير عن حالة الطقس من نشرة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة.

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مرتفع جوي

وقالت الأرصاد إننا نشهد هذه الأيام سيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي أدى بدوره إلى، ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد 

حالة الطقس على القاهرة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير مهم 

وكشفت الأرصاد في نشرتها الرسمية، بخصوص حالة الطقس ، عن الظواهر الجوية والتي تشمل ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، لذا وجب على قائدي المركبات على هذه الطرق توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور.
 

الشبورة المائية

وأوضحت الأرصاد في بيانها حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 24
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 36 23
نخل 35 16
كاترين 33 15
الطور 34 25
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الاسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 30 22
السلوم 31 19
سيوة 37 20
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 37 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 21
أسيوط 38 22
سوهاج 38 23
قنا 43 25
الأقصر 42 26
أسوان 43 27
الوادي الجديد 42 20
أبوسمبل 43 27

 

 

الأرصاد مرتفع جوي درجات الحرارة حالة الطقس بالقاهرة اليوم القاهرة الكبرى درجات الحرارة المتوقعة

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