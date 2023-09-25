خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، مريم كمال ، تغطية خاصة عن حالة الطقس مع بداية فصل الخريف.

شاهد الفيديو

بعد انتشار أنباء عن قدوم عاصفة التنين لمصر بالتزامن مع بدء فصل الخريف قامت الأرصاد بدورها بنفى هذا الأمر تماما، وكشفت عن تفاصيل حالة الطقس اليوم.

وقالت إنه من المتوقع أن تشهد القاهرة طقسا حارا نهارا، وكذلك على الوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ولكنه ارتفاع طفيف ومؤقت، ولا يرقى لوصفه موجة حارة، ولكن تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة ونشاط نسبي في الرياح يعطي مزيدا من التحسن

وعن الظواهر الجويه المؤثرة في طقس اليوم، فقد حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وأشارت الى ان الشبورة ستكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وطالبت السائقين بعدم القيادة بسرعة ، وتخفيض السرعات أثناء الشبورة لتفادي الحوادث، مع اتباع تعليمات المرور.

وعن حالة البحرين، الإادت بأن البحر المتوسط ستكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا طفيفا في قيم درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية اليوم

وأشارت الى أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين الى ٣ درجات، نتيجة تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة فترات سطوع الشمس ، وانحباس الرطوبة في طبقات الجو العليا .



واوضحت، أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ، و شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

ونوهت أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يكون الطقس لطيفا ومعتدلا

وقالت ان ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الاسبوع ، وهناك استقرار تام في حركة الملاحة البحرية ، ولا توجد أي تقلبات جوية .

وكشفت عن تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ،وقالت إن الشبورة ستكون كثيفة هذه الايام وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية .

وكانت قد طمأنت المواطنين ونفت قدوم عاصفة التنين لمصر وقالت إنه لا يوجود أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت عن أنه لا يوجد أي عاصفة ستؤثر على مصر خلال الفترة المقبلة

و اكدت أن منخفض التنين انتهي منذ 3 سنوات، وأن ما ينشر على السوشيال ميديا أمر غير صحيح

وطالبت من المواطنين بعدم الاستماع لـتلك الشائعات.

وبما إن فصل الخريف بدأ رسميا يو 23 سبتمبر فقد كشف هيئة الأرصاد عن معلومات عنه وقالت ، في بيان لها ان الخريف فصل انتقالي فهو ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وأشارت الى اننا سنشهد ف هذا الخريف خلال تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، زيادة في معدلات سقوط الأمطار، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، نتيجة التغيرات المناخية في جميع أنحاء العالم

وأوضحت انه عندما يوجد منخفض جوي شديد البرودة، في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

كما أشارت الهيئة إلى أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء سيتأثرون في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي سيتسبب فى سقوط أمطار غزيرة،

ومن المتوقع خلال فصل الخريف هذا العام ايضا، أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.



وعن مناخ فصل الخريف قالت الأرصاد الجوية إنه يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام، فقد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في نصفه الأول.