الأرصاد تكشف مفاجآت عن طقس هذا الأسبوع.. وحقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.

الأرصاد تكشف مفاجآ عن طقس هذا الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام نشهد استقرارا في الأحوال الجوية، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة من درجتين لـ ثلاث درجات، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، ان العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، مؤكدة أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، يشعر بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء الحارة ستكون على السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء.



وأشارت منار غانم إلى أن الشبورة المائية تتكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، مع وجود نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة.



حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامية لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأمس كان هناك ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة أن الأسبوع الماضي كانت درجات الحرارة 32 درجة مئوية.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع ستتراوح ما بين 33 و 34 درجة مئوية نتيجة وجود مرتفع جوي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامية لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على محافظات الصعيد، وحار على المحافظات الساحلية على الرغم من أن الأجواء معتدلة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.



وأشارت منار غانم إلى أن مصر لن تتأثر بأي عواصف خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن ما تم إثارته بتأثر مصر بـ “عاصفة التنين” لا أساس له من الصحة.

نصائح مهمة من الأرصاد عن طقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في جميع محافظات الجمهورية ، مع وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تصل لدرجتين عن الأسبوع الماضي .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى" ، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تسجل ٣٤ درجة مئوية ، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ، وتلاشي السحب .

وأشارت " غانم " ، إلى أن الاجواء تكون حارة فترة الظهيرة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، منوهة أن الاجواء خلال الليل لطيفة تماما على أغلب المحافظات .

وأفادت ، أن الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم هي الشبورة المائية على اغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ، والتي تسبب إنخفاض الرؤية الافقية .

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس فترة الظهيرة ، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والمكشوفة.



درجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات



قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، 24 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :



العظمى الصغرى

القاهرة34 -25

الإسكندرية 34 -31

الإسماعيلية 32 - 25

الغردقة 37 -26

أسوان 42 - 27

سوهاج 38 - 23

المنيا 36 - 22