مرتفع جوي .. تحذير من الأرصاد عن حالة طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة على كافة محافظات الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أنه متوقع حدوث ارتفاعات طفيفة بقيم درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي، موضحة أنه متوقع تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية، مستدركة أنه يؤثر في طقس مصر امتداد لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الى أن هذا المرتفع يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس إلى حد بعيد، وعدم وجود أي سحب تحجب أشعة الشمس، لافتة إلى أن درجات الحرارة مرتفعة خلال فترة النهار، ففترة الظهيرة تشهد أجواء حارة على المناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

واكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن متوقع تكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن فور غياب آشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاض بدرجات الحرارة، وتظل الأجواء لطيفة فترات الليل خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مع حلول الليل تكون درجات الحرارة منخفضة، خاصة مع فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، خصوصا مع انخفاض نسب الرطوبة فترات الليل ووجود نشاطا نسبيا للرياح، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الانخفاض فترات الليل.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة الجوية المؤثرة معنا هي الشبورة المائية، وستظل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى هذا الأسبوع بين الـ34 درجة مئوية و35 درجة مئوية.