جمال شعبان يوجه تحذيرا للمواطنين بشأن الإفراط في مكملات الماغنيسيوم

رغم ارتباط الماغنيسيوم بالعديد من الفوائد الصحية ودوره في دعم وظائف القلب والعضلات والجهاز العصبي، فإن الإفراط في تناوله قد يحول فوائده إلى مخاطر، خاصة عند استخدام المكملات الغذائية دون حاجة أو إشراف طبي.

وحذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من تأثير اختلال مستويات الماغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم على كهرباء القلب وانتظام ضرباته، موضحًا أبرز المخاطر المرتبطة بنقص أو زيادة هذه العناصر.

وأكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أ، تناول مكملات الماغنيسيوم بصورة مفرطة أو دون إشراف طبي، يسبب مشكلات، أن اختلال مستويات الماغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الجسم قد ينعكس على النشاط الكهربائي للقلب وانتظام ضرباته، رغم الأهمية الحيوية التي تتمتع بها هذه العناصر في وظائف القلب والعضلات والمخ.

الماغنيسيوم عنصر مهم لصحة القلب والعضلات

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، إن الماغنيسيوم يُعد أحد أملاح الدم المهمة التي تلعب دورًا في تنظيم النشاط الكهربائي للقلب والعضلات والمخ، كما يرتبط بالحالة المزاجية وجودة النوم.

وأوضح أن تناول الماغنيسيوم بجرعات بسيطة ومحددة قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين لا يعانون من موانع صحية، إلا أن ذلك لا يعني تناوله بصورة عشوائية أو الاعتماد على المكملات الغذائية دون الحاجة إليها.

توازن دقيق بين الماغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم

وأشار إلى أن الماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم تعمل معًا ضمن توازن دقيق داخل الجسم، لافتًا إلى أن انخفاض أو ارتفاع مستويات أي من هذه العناصر عن المعدلات الطبيعية يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية، خاصة فيما يتعلق بكهرباء القلب وانتظام ضرباته.

وأكد أن الحفاظ على المستويات الطبيعية لهذه العناصر يُعد أمرًا مهمًا لضمان أداء القلب والعضلات لوظائفهما بصورة سليمة.

نقص الماغنيسيوم قد يسبب سرعة ضربات القلب

ولفت شعبان إلى أن نقص الماغنيسيوم يمكن أن يؤثر في النشاط الكهربائي للقلب، وقد يتسبب في اضطراب الموجات الكهربائية وتسارع ضربات القلب، إلى جانب ظهور تقلصات عضلية وبعض الأعراض الأخرى.

ارتفاع مستويات المعادن قد يؤثر في نشاط القلب

وفي المقابل، أوضح أن الارتفاع الشديد في مستويات الماغنيسيوم أو الكالسيوم أو البوتاسيوم قد يؤدي إلى إبطاء نشاط القلب وانخفاض ضغط الدم، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى حدوث الإغماء.

وشدد على أهمية عدم الإفراط في تناول المكملات الغذائية، وضرورة تحديد الجرعات وفقًا لاحتياجات الجسم والحالة الصحية، لتجنب اختلال توازن الأملاح والمعادن وما قد يترتب عليه من تأثيرات على القلب ووظائف الجسم المختلفة.