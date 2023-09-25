السعودية.. إعلان عاجل من الأرصاد بشأن طقس شهري أكتوبر ونوفمبر

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، من سقوط أمطار أعلى من المعدل الطبيعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر العام الجاري.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “إكس”، أن “الأمطار المتوقعة ستكون بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على معظم مناطق المملكة”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز السعودي للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير.

وقال المركز إنه من المتوقع أن يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وأوضح أن “ذلك سيؤثر على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة”.