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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة اليوم الوطني.. السفارة السعودية بالقاهرة تنظم حفل استقبال لمواطني المملكة|فيديو

السفارة السعودية
السفارة السعودية لدي مصر

احتفلت السفارة السعودية في القاهرة بـ اليوم الوطني الـ93 للمملكة، حيث أقام السفير السعودي لدي مصر أسامة بن أحمد نقلي، حفلا حضرة جميع الجالية السعودية المتواجدة في مصر، وبحضور كافة أعضاء الهيئة الدبلوماسية في السفارة.

ونشرت السفارة السعودية في القاهرة فيديو للاحتفال، عبر منصة إكس، يوضح احتفالا بهذا اليوم المميز في الذاكرة السعودية.

وخلال الحفل تم تكريم العديد من الشخصيات والشباب السعودي، وسادت الاحتفال أجواء الفرح حيث سلط الفيديو الضوء على مجموعة من الجالية السعودية في مصر وهم يرقصون ويرفعون الأعلام السعودية.

https://x.com/KSAembassyEG/status/1706338596565696612?s=20

وأمس الأحد، أقام السفير السعودي لدي مصر، أسامة بن أحمد نقلي، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر في القاهرة، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وجاء ذلك بحضور العديد من الوزراء في الحكومة المصرية ومفتي الديار المصرية ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة القبطية المصرية والسفراء المعتمدين لدى القاهرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.

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