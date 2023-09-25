بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن الشحنات المعفاة من الرسوم الجمركية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن الشحنات التي يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

وكتبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عبر منصة “إكس”، أن الشحنات الشخصية يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية التي تصل لأقل من 1000 ريال شامل رسوم الشحن وفقا لنوع الشحنة.

وأمس، قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، إن أسعار المحروقات تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وكتبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عبر منصة “إكس”، أن هذا الأمر يشمل جميع المحطات سواءً كانت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجلة.

جاءت تغريدة الهيئة ردا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين، هل فواتير البنزين والمحروقات تضاف الي القيمة المضافة.