أوكرينفورم: السعودية وسيط فعال لتحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا

سلطت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية الضوء على دور السعودية في حل الصراعات عبر سعيها لوساطة قوية بين روسيا وأوكرانيا.

وعلقت أوكرينفورم، أن المملكة تريد حل الصراع حيث قال ذلك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال كلمته في المناقشة العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الوزير السعودي "وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، فإن المملكة تدعو مرة أخرى إلى إنهاء هذه الأزمة، والحد من آثارها السلبية على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم. وتؤكد المملكة ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لإنهاء هذه الأزمة وحل النزاعات سلميا واحترام مبادئ القانون الدولي والرغبة في الحفاظ على أمن ومصالح الجميع".

وفي الفترة من 5 إلى 6 أغسطس، عُقد اجتماع ثانٍ في جدة على مستوى مستشاري الأمن القومي والمديرين السياسيين بشأن المبادئ الأساسية للسلام والأخذ في الاعتبار صيغة السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتدعو خطة السلام إلى ضمان السلامة الإشعاعية والنووية، والأمن الغذائي والطاقة، والإفراج عن جميع السجناء والمبعدين، وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا والنظام العالمي، وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال العدائية وتأكيد انتهاء الحرب.