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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| انعقاد الاجتماع الـ 24 لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار السعودية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية اجتماعه الرابع والعشرين برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، اطلّع المجلس الإدارة في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلّع على ملخص عمليات التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح و الخطة التنفيذية للتسجيل الأول في المناطق المستهدفة لباقي مناطق ومدن المملكة.

كما اطلّع على أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة القادمة، وخطة تنفيذ نظام المساهمات العقارية وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة.

واستعرض  مجلس إدارة الهيئة تقرير الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.

السعودية الهيئة العامة للعقار مجلس إدارة وزير الشؤون البلدية عمليات التسجيل العيني للعقار

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