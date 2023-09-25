لمدة يومين وبحضور 500 خبير.. تفاصيل استضافة السعودية يوم السياحة العالمي

تستضيف السعودية يوم السياحة العالمي لأول مرة في الرياض هذا الأسبوع وفق نا ذكرت مجلة آلبان بيزنيس.

وقالت اللجنة المنظمة للفعاليات إنه من المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 500 من قادة وخبراء القطاع ومسؤولين من 120 دولة ليوم السياحة العالمي في الرياض يومي 27 و28 سبتمبر.

تحتضن المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء في الرياض، أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة، تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

سيحضر المدعون هذا الحدث من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، ويعكس هذا الحضور الملفت حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقته قبل 43 عاماً.

ويقام هذا الحدث العالمي على مدى يومين وللمرة الثانية بعد أربعة أعوام من اقامة الحدث في العام 2019،



وتأتي هذه الاستضافة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة الأحداث العالمية بشكل عام وقطاع السياحة العالمي بشكل خاص، بوصفه أحد أسرع الوجهات نموًا من بين دول مجموعة العشرين كافة، وأيضا بوصفها رئيسة منظمة السياحة العالمية للعام الحالي 2023، والحاضنة لمقر منظمة السياحة العالمي بمنطقة الشرق الأوسط".