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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شبورة كثيفة.. الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأسبوع الحالي.

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وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد استقرارا تاما في الاحوال الجوية، حيث تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح، مشيرة إلى أننا نتعرض إلى مرتفع جوي، يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، بشكل كبير، ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

 

ونوهت بأن أجواء فترة النهار وخاصة الظهيرة ستكون حارة وشديدة الحرارة، محذرة من ظهور الشبورة المائية الكثيفة، على أغلب الطرق.

الأرصاد تحذر المواطنين

واسترسلت: الشبورة المائية ستبدأ في الزيادة تدريجيا خلال الأيام القادمة، محذرة قائدي المركبات من توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور.

 

وأكدت على أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن حركة الملاحة مستقرة في البحرين.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة

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