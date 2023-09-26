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محمد أبو العينين يوقع على نموذج تزكية ’’السيسي رئيسا‘‘ ويؤكد: الرئيس عاهد فصدق..ووعد فأوفى

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عن تزكيته الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. 

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وقع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال أبو العينين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسي عاهد الشعب على العمل والإنجاز فأوفى بالعهد ونجح في الانتقال بمصر من حال لحال، واستطاع زرع الأمل واستنهض الهمم وفجر الطاقات، فحققت مصر في أقل من 9 سنوات ما كان يحتاج إلى 100 عام في كافة المجالات وانطلقت التنمية والمشاريع القومية في كافة ربوع مصر وفق رؤية مصر2030.

وأضاف أن مصر أصبحت أقوى على كافة مؤشرات التنمية الشاملة وأصبحت أكثر قدرة على التغلب على أي تحديات وصعوبات، مؤكدا أن التحديات الحالية الناتجة عن الأزمات الدولية سوف نتجاوزها.

وأكد وكيل مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة والقيادة التى تحتاجها مصر وتليق بها، لديه الوعى والحكمة والارادة الصلبة ولديه الرؤية الطموحة والقدرة على تنفيذها، الذي يبنى ويعمر ويغير الواقع ليبني مصر الجديدة التي نفخر بها جميعا.

وأضاف أبو العينين أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية هو عبور ثان اقتصادي واجتماعي وسياسي، وما من أجنبي يزور مصر ويرى كم المشروعات بهذه المعدلات غير المسبوقة في الإنجاز إلا ويسأل كيف استطعتم تحقيق كل ذلك في خلال هذه الفترة القصيرة؟.

وأكد أبو العينين أن الرئيس السيسي أدخل لمصر قيما وفكرا جديدا، فكل دقيقة لها ثمن، لأننا نسابق الزمن من أجل التنمية، وأن ثروة الدول ليست في مواردها فقط وإنما في كيفية استغلالها وتعظيمها للقيمة المضافة من هذه الموارد وهو ما حققته المدن الجديدة التي تحولت من صحراء لا قيمة لها إلى مجتمعات عمرانية ذكية أضافت لأصول الدولة 10 تريليونات جنيه وموقع مصر الذى يتم الاستفادة منه لتصبح مصر مركزا لوجيستيا وصناعيا عالميا.

وأشار إلى أن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز حقوقه أصبح الهدف الأسمى لكافة مشروعات الدولة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانتعاش وتدفق الاستثمارات، والمرحلة القادمة مرحلة جني ثمار.

ودعا النائب محمد أبو العينين، الشعب المصري إلى النزول لاختيار مرشحه الرئاسي قائلا: "انزل واختار رئيسك"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضحى بنفسه ووقف مع إرادة الشعب وتصدى لكل المحاولات والأجندات.

واختتم أبو العينين حديثه موجها رسالة للمصريين: “ الشعب المصرى شعب وفي ويعلم من يحمل الخير ومن يحمى الوطن ويصون مقدراته وأنه يبادل الرئيس عهدا بعهد ووفاءً بوفاء”.

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