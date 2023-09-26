أحمد موسى: ملف التعليم يشهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على عقد اجتماع يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أعطي دعما كبيرا للتعليم وبناء المدارس، لافتا إلى أنه اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات الاحتفالية.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك تطويرا كبيرا يشهده ملف التعليم في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن السيسي يكرم أوائل الخريجين في كافة الجامعات المصرية في يوم التفوق.