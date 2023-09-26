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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكليوباترا بـ55 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بالأسواق

ارتفاع أسعار السجائر
ارتفاع أسعار السجائر

رصدت قناة "العربية" تقريرًا عن ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق خلال الفترة الحالية، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من المواطنين بالأسعار في الفترة الحالية، حيث شهدت أسعار السجائر في مصر قفزة كبيرة طيلة الأشهر الماضية، وسط مطالبات بتدخل الدولة لضبط الأسعار في الأسواق. 

ارتفاع جديد في أسعار السجائر 

وجاء في تقرير قناة العربية، أن زيادة جديدة شهدتها أسعار السجائر في مصر تراوحت بين 2 جنيه لـ 5 جنيه في الأسواق، وذلك بعيدًا عن الأسعار الرسمية، إذ أنه وفقا لوسائل إعلام مصرية أكد التجار أن نوع السجائر الكليوباترا ارتفعت بقيمة 5 جنيهات في الأسواق في الوقت الحالي للعلبة الواحدة، حيث وصل سعرها من 50 جنيها لـ 55 جنيها.

وأضاف التقرير، أن سعر السجائر الـ LM من 65 جنيها قبل الزيادة إلى 67 جنيها بعد الزيادة، موضحا أن إبراهيم مبابي رئيس شعبة الدخان قد أكد أن أزمة السجائر وارتفاع أسعار السجائر في الأسواق ستظل قائمة في الفترة المقبلة. 

وأضاف "مبابي" في تصريحاته، أن حل الأزمة سيأتي من خلال عدة اقتراحات، الأول هو تشديد الرقابة على الأسواق، والثاني هو طرح الحكومة للكميات التي تم مصادرتها، والثالث هو العمل على مشروع القانون الذي ينتظر عودة البرلمان في الوقت الحالي.

وفي سياق منفصل، وبلغ إجمالي مبيعات التبغ في مصر سنويا 135 مليار جنيه، فيما بلغ متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر سنويا 6 آلاف سيجارة، وفق ما أعلن أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، خلال استضافة معهد التخطيط القومي لجلسة حوارية.

واستعرض أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة حوارية استضافها معهد التخطيط القومي، نتائج تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر"، التي تطرق خلالها إلى أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها التقرير الذي يأتي في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنويا، بينما المتوسط العالمي يبلغ 1150 سيجارة سنويا، وتصل مبيعات التبغ في مصر إلى نحو 135 مليار جنيه سنويا".

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