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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيب محدش بيسمعني| مفاجأة بشأن أزمة السجائر

السجائر
السجائر

طالب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر، مجلس النواب بإجراء التعديل التشريعي لضريبة السجائر، لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن لتفادي خسائر الشركات، للإضافة إلى قلب الهرم التوزيعي.

وأضاف إبراهيم إمبابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  يجب توزيع السجائر على تجار التجزئة لتقليل حلقات التداول، بالإضافة إلى توزيع علب السجائر التي يتم ضبطها مع تجار السوق السوداء على محطات بنزين وطنية.

تابع رئيس شعبة السجائر، تعبت بسبب اللي بيحصل معايا محدش بيسمعني، وبتحارب في شغلتي، والأزمة عمرها ما هتتحل إلا بعد تنفيذ الخطوات التي أشرت لها واتحدى أي حد.
 

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