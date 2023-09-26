نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

كشفت تقارير علمية حديثة أن السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين لها علاقة بالتغيرات الحادة في عدد كبير من مقاييس الدورة الدموية أهمها زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.



وأوضحت جميعة القلب الأمريكية أن المكونات الموجودة في السجائر الإلكترونية خاصة النكهات لها مخاطر مرتبطة بأمراض القلب والرئة

وكشفت تقارير جميعة القلب الأمريكية أن السجائر الإلكترونية أو منتجات التبخير تعمل بالبطاريات لتسخين محلول سائل يحتوى على النيكوتين في معظم الأحيان ويحدث التسخين لتكوين رذاذ يتم استنشاقه إلى الرئتين

السجائر الإلكترونية

وأثبتت الأبحاث أن النيكوتين له آثارًا صحية سلبية بالإضافة إلى خصائص إدمانية قوية وقد تحتوي بعض الأنواع على مواد أخرى، أشهرها رباعي هيدروكانابينول (THC)، وهو العنصر المتسبب في التأثير النفسي الموجود في القنب، بالإضافة إلى الميثامفيتامين أو الميثادون أو الفيتامينات.

تشتمل السوائل الموجودة في السجائر الإلكترونية على البروبيلين جليكول والجلسرين النباتي التي تعمل كمذيبات وتنتج رذاذا أو بخارا مائيا، وعوامل منكهة، وعوامل تبريد مثل المنثول والمحليات، بالإضافة لمعادن من ملف التسخين ومواد كيميائية أخرى.

تدخل السجائر الإلكترونية العديد من المواد الضارة والمركبات الأخرى مما يتسبب في أضرار صحية خطيرة