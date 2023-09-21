مع التقلبات الجوية.. طرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.. تزداد حالات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية خلال التقلبات الجوية والعواصف ودخول فصل الخريف .



ووفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرصتك في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية المبكرة. أحد أهمها هو تعزيز التصريف والحفاظ على نظافة الممرات الأنفية. هذه بعض الاقتراحات:

اغسل الممرات الأنفية يوميًا . قم بتشغيل الماء بلطف في الممرات الأنفية للمساعدة في إزالة المخاط الزائد وترطيب الأغشية.

الأوقات الجيدة للقيام بذلك هي في الصباح وفي الليل، عندما تنظف أسنانك. "الفرشاة، ثم الشطف،" خلال النهار، استخدم رذاذ الأنف الملحي لترطيب الممرات الأنفية.

اشرب الكثير من الماء، يساعد الترطيب الجيد على إبقاء المخاط رقيقًا وفضفاضًا و احتفظ بزجاجة من الماء على مكتبك في العمل أو ضع كوبًا بالقرب من حوض المطبخ لتذكيرك بشرب الماء طوال اليوم.

استنشاق البخار، استرخِ في الحمام الساخن أو اغلي الماء واسكبه في مقلاة وضع منشفة فوق رأسك، وانحنى بعناية فوق المقلاة لاستنشاق البخار. لتجنب الحروق، حافظ على مسافة بينكما في البداية وانتقل تدريجيًا إلى منطقة مريحة.

تجنب البيئات الجافة و يمكن لجهاز الترطيب الموجود في منزلك (بجانب سريرك على وجه الخصوص) وفي مكان عملك أن يساعد في منع جفاف الممرات الأنفية. حافظ على نظافة أجهزة الترطيب وخالية من البكتيريا والعفن.

النوم مع رفع رأسك، يتجمع المخاط في الجيوب الأنفية أثناء الليل عندما يكون رأسك لأسفل، لذا قم بإسناد رأسك بالوسائد أو الإسفين أثناء النوم.

كن لطيفًا مع أنفك، انفخ أنفك بلطف، فتحة أنف واحدة في كل مرة. يمكن أن يؤدي النفخ القوي إلى تهيج الممرات الأنفية ودفع المخاط المحمل بالبكتيريا إلى الجيوب الأنفية.

تجنب مضادات الهيستامين إلا في حالة وصفها لك، مضادات الهيستامين تجعل المخاط سميكًا ويصعب تصريفه، ولكن إذا كان التهاب الجيوب الأنفية لديك ناجمًا عن الحساسية، فقد يرغب طبيبك في تناول مضادات الهيستامين مع أدوية أخرى.

كن حذرا مع مزيلات الاحتقان،تعمل الأقراص التي تحتوي على السودوإيفيدرين على الأوعية الدموية لتقليص الأغشية وإبقاء الممرات الأنفية مفتوحة و كما تعمل بخاخات الأنف التي تحتوي على فينيليفرين أو أوكسي ميتازولين بشكل جيد — وبسرعة، لكن استخدام مزيلات احتقان الأنف الموضعية لأكثر من يوم أو يومين ينطوي على خطر بدء دوامة من الاعتماد نتيجة للارتداد - زيادة التورم بعد زوال الدواء.

(الرذاذ ذو المفعول الأقصر، مثل 0.25% أو 0.5% نيو-سينفرين، أقل احتمالية للتسبب في الارتداد من الرذاذ طويل المفعول مثل أفرين.) يمكن أن تسبب مزيلات الاحتقان الفموية التوتر وزيادة ضغط الدم، لذلك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم و‎لا تستخدمها دون استشارة الطبيب أولاً.