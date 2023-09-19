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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

متلازمة الالم العضلي
متلازمة الالم العضلي الليفي

تعد الفيبروميالجيا من الأمراض التي ظهرت في العصر الحديث، وتعرف أيضا باسم متلازمة الألم العضلي الليفي.

ونعرض لكم أهم المعلومات التى تساعد في فهم ما هى الفيبروميالجيا، وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك .

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الفيبروميالجيا هي حالة صحية طويلة الأمد (مزمنة) تسبب الألم العام في جميع أنحاء الجسم وآلام العضلات والعظام والتعب .

عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة الفيبروميالجيا من أعراض تأتي وتذهب في فترات تسمى النوبات.
في بعض الأحيان، قد يكون الأمر مرهقًا وصعبًا للتعايش مع الفيبروميالجيا. 

يمكن أن تكون فترات الذروة والوديان بين الشعور بالارتياح والظهور المفاجئ للأعراض أمرًا عابرًا.

لا يعرف الخبراء أسباب الألم العضلي الليفي، لكن الدراسات وجدت أن بعض الظروف الصحية والتوتر والتغيرات الأخرى في حياتك قد تؤدي إلى حدوثه. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيبروميالجيا إذا كان أحد والديك البيولوجيين مصابًا به.

غالبًا ما يكون أي ألم جديد في جسمك هو العلامة الأولى للإصابة بالألم العضلي الليفي وخاصة في العضلات. 

قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من ألم جديد وتعب وأعراض أخرى حتى لو كانت تظهر وتختفي مثل أعراض غريبة في القولون.

من يتأثر بالفيبروميالجيا؟
يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيبروميالجي وتؤثر على الأشخاص في أي عمر، بما في ذلك الأطفال.
يعيش حوالي 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة مع الفيبروميالجيا.

الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أنثى عند الولادة (AFAB) والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا هم أكثر عرضة لتشخيص الإصابة بالفيبروميالجيا.

ما هي أعراض الفيبروميالجيا؟


الأعراض الأكثر شيوعًا للفيبروميالجيا هي الألم والتعب. قد تواجه:

ألم أو ألم في العضلات.
تعب.
آلام الوجه والفك ( اضطرابات المفصل الصدغي الفكي ).

الام الفك
الام الفك


الصداع والصداع النصفي .
مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والإمساك .
مشاكل السيطرة على المثانة .
يمكن أن يسبب الفيبروميالجيا أعراضًا عقلية وعاطفية، بما في ذلك:

مشاكل في الذاكرة (تسمى أحيانًا “الضباب الليفي” أو “ضباب الدماغ”).
القلق .
الاكتئاب .
الأرق واضطرابات النوم الأخرى.

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