هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري؟.. حالة واحدة تنصف الأبيض

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن وجود حالة واحدة فقط يمكن من خلالها إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الجدل الكبير المثار حول اللقاء خلال الفترة الأخيرة، بسبب ما حدث في هذه المباراة، إذ أن التعادل الإيجابي بين الفريقين أمس لم يمر مرور الكرام.

هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون؟

وجاء في تقرير "العربية"، أن مباراة الزمالك والمقاولون العرب شهدت جدلا كبيرًا من جانب التحكيم خاصة من جمهور الزمالك، موضحا أن مصدر داخل لجنة الحكام كشف عن أن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مرفوض في الوقت الحالي، وذلك بعدما طلب مسؤولي الزمالك ضرورة إعادة المباراة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير، أن المصدر أكد أنه يمكن إعادة المباراة في حالة وحيدة فقط، وهي اعتراف أمين عمر حكم المباراة في تقريره بارتكاب خطأ في تطبيق القانون، كما صرح المصدر لـ "العربية" بأن الحكم من الصعب كتابة أنه ارتكب خطأ في تقريره، وبالتالي طلب الزمالك بـ إعادة مباراة الزمالك والمقاولون سيكون مرفوض.

ولفت التقرير، إلى أن نادي الزمالك أصدر بيانا رسميًا أعلن من خلاله أنه يطالب بإعادة المباراة، خاصة بعد ما وصفه الحكم بعدم احتسابه لضربة جزاء صحيحة لصالح الزمالك، بعد أن لمست الكرة يد لاعب المقاولون على خط منطقة الجزاء، كما طالب الزمالك بإحالة الحكم للتحقيق.

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها حسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن حسام عبد المجيد خضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أنه تم منح حسام عبد المجيد راحة من مران اليوم الثلاثاء، وأدى اللاعب بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن حسام عبد المجيد سينتظم غدا في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.

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