بسمة وهبة ترفع علم مصر وشارة النصر.. وتوجه رسالة للرئيس السيسي: رافع راسنا

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة بعلم مصر على الهواء، ملوحة بعلامة النصر، وذلك، احتفالا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

وقالت "وهبة": "يا رئيس أنت دائما رافع رأسنا، بس النهاردة رفعت رأسنا في العالي، الإسماعيلية بتفرح وشباب مصر كله يفرح، وقلوبنا معهم لأنهم أبناء مصر الذين سيقومون ببنائها".

وأضافت: "أريد أن أشكر كل من رتب ونظم ما حدث، ما كل هذا الجمال، إيه الحلاوة دي والجمال ده؟! لا أعرفهم لكني أقول لهم شكرا، شكرا، شكرا، أقول شكرا لكل من تعب وفكر، مشهد أولادنا في الاستاد مشرف وفخورون بأننا مصريون".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حضر في ستاد هيئة قناة السويس، في الإسماعيلية، لتكريم أوائل الخريجين، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، كما شارك فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، التي أقيمت في مقر جامعة قناة السويس.

