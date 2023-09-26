عضو لجنة الحكام السابق يحسم الجدل في واقعة مباراة الزمالك والمقاولون

أكد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، أن الأخطاء التحكيمية موجودة في العالم كله، ولكن الحكم الرابع مسئوليته إبلاغ الحكم بما يدور خلال أحداث اللقاء.

وقال توفيق السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن ما حدث خلال مباراة الزمالك والمقاولون من سماع ما كان يدور بين حكم اللقاء وغرفة "الفار" مخالف للوائح الاتحاد الدولي.

ركلة جزاء صحيحة

وتابع عضو لجنة التحكيم السابق، أنه لو لم تكن تلك المكالمة بين الحكم وحكم الفار مسموعة، لم يكن هناك لغط سيحدث، على الرغم من وجود ركلة جزاء صحيحة لنادي الزمالك لم تحتسب.