انتهاء جلسة التحقيق مع حكم مباراة الزمالك والمقاولون

استدعت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، الحكم الدولي أمين عمر، للتحقيق معه في مقر الجبلايبة بعد أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "امين عمر خضع للتحقيق في الجبلاية وخلافات على اعادة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب".

يذكر ان نادي الزمالك تقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وطالب باحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.