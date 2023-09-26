ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من تعرض مصر إلى انخفاض مفاجئ وتغييرات في درجات الحرارة، مع توافر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، كاشفة عن حالة الطقس في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تتعرض مصر لمنخفض جوي، ونشاط الرياح وانخفاض نسب الرطوبة، ما يساعد على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل.

ظاهرة خطيرة تضرب البلاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون ظاهرة جوية وصفتها بالخطيرة، وهي الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح والتي تبدأ من الساعة 4 فجرا، وحتى الـ7 صباحا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة وتصل أحيانا الحالة الضبابية على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

تطالب هيئة الأرصاد الجوية، سائقي السيارات بتوخي الحذر على الطرق، والقيادة بروية في ساعات الصباح الباكر، بسبب حالة اتخفاض الرؤية، وتنفيذ ما يلي:

ترك مسافات آمنة بين السيارات.

تشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصا على سلامة المارة والركاب.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقاربة.

فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكون بخار الماء الذي يعيق الرؤية.

حالة الطقس الأربعاء 28 سبتمبر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأربعاء 27 سبتمبر، فإنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب مصر، فيما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، التي تسود الطقس غدا الأربعاء، فهي كالتالي:

الشبورة المائية وتكون كثيقة أحيانا في الفترة من 4 إلى 7 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجة الحرارة الأربعاء

أما عن درجات الحرارة الأربعاء 27 سبتمبر فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمي 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية، العظمى 33 والصغرى 22.

جنوب سيناء، العظمى 38 الصغرى 28.

شمال الصعيد، العظمى 34 الصغرى 22.

جنوب الصعيد، العظمى 44 الصغرى 27.

سقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الإثنين

أما عن حالة الطقس أيام الخميس 28 سبتمبر والجمعة 29 سبتمبر، فتتعرض مصر لعدة ظواهر جوية كالتالي:

تتكون الشبورة المائية من الـ4 صباحا وحتى 7 صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يخص حالة الطقس يوم السبت 30 سبتمبر، فتتعرض مصر لهذه الظواهر الجوية:

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقعطة.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واعتبار من الأحد من 1 أكتوبر، يسود حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة أيام الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 أكتوبر كالتالي:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30%، على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتم تحديث على المعلومات بشكل يومي.

حالة الطقس هذا الأسبوع

ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف

في هذا الصدد، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في ارتفاع درجات الحرارة على مستوى المحافظات بشكل طفيف، موضحة أن قيم الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 3 درجات.

وأضافت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أن قيم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تكون 35 درجة مئوية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض، مشيرة إلى أننا قد نشعر أيضا بالأجواء الحارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، والأجواء شديدة الحرارة في جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وأكدت أنه فور غياب أشعة الشمس، ودخولنا في فترات الليل يحدث انخفاض في قيم الحرارة ونشعر به بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وفي فترات الليل بها تحسن كبير في قيم الحرارة ولن تشهد أي ارتفاعات، ولكن انخفاضات ملحوظة بالإضافة إلى الشبورة المائية التي أصبحت كثيفة على بعض الأماكن وبخاصة الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.