أهم الأخبار.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم.. صورة نادرة للفنان الراحل أشرف مصيلحي.. نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التتقرير التالي:

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة



حفرة بعمق 7 أمتار.. محاكمة سبعة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار



عائشة بن أحمد تستعرض جمالها عبر إنستجرام



باتشيكو يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل.. تفاصيل



بعلامات تعب شديدة.. صورة نادرة للفنان الراحل أشرف مصيلحي قبل وفاته



نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تعرف عليها



حسين لبيب: تحصيل أموال عقوبة كهربا المستحقة للزمالك بالفوائد وبدون تقسيط



مصرع 34 شخصا بينهم رضيعان في حريق بمستودع للوقود في بنين.. شاهد

