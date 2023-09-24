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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفرة بعمق 7 أمتار.. محاكمة سبعة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم، محاكمة 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر بالجيزة.

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وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم « 9238 /2022- منشأة القناطر » أن المتهمين (م. ص) و(أ. ح.) و(م.ا) و(م.ح) و(ص. ع) و(أ.ا) و(أ.ا)، قاموا بارتكاب جريمة التنقيب عن الآثار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

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البداية..

وردت معلومات سرية لوحدة مباحث مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين أبناء عمومة، يمتلكان قطعة الأرض، وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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