نشرة الحوادث| طبيب أكتوبر المختطف ابن وزير صحة سابق.. مفتش آداب : توجد تجارة بالصغيرات تحت زيف الزواج

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر عن مفاجأة في قضية اختطاف طبيب علاج طبيعي من فيلته وسحب مبالغ طائلة من الفيزا الخاصة به، حيث تبين أن الطبيب المختطف ابن وزير صحة سابق ، وأن العقل المدبر للجريمة كان يتردد عليه الطبيب لعمل جلسات مساج له.

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لاتهامه بحرز مخدر الهيروين في مدينة نصر وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه لاتهامه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك .

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بوضع المتهم محمد عبدالقادر جودة تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك بعد انقضاء مدة العقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة محاكمته في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

استمعت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، الي مرافعة النيابة العامة في واقعة سيدة فاقوس قاتلة طفلها وطهو اجزاء من جسده.

قال مفتش الإدارة العامة لحماية الآداب ، في شهادته بقضية اتهام والد فتاة بعرضها للبيع على فيس بوك ، إنه على خلفية تلقيه معلومة من أحد معاونيه مفادها إنشاء المتهمين الأول والثانية حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية «فيس بوك» عارضين خلاله الفتيات صغار السن للبيع متخذين من الزواج الشرعي ستارًا لما يأتياه، وأشار على معاونه بمجاراة المتهمين وزعم رغبته في الزواج من إحداهن، حينئذ عرض عليه المتهمان صورة المجني عليها وأخريات.