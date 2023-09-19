أحرز الهيروين من عدمه؟.. الطب الشرعي يحسم الأمر وقاضي المحكمة يصدر حكم مشدداً

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لاتهامه بحرز مخدر الهيروين في مدينة نصر وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه لاتهامه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد ، وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٤/٢٩، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أحرز المتهم احمد ع، بقصد الاتجار جوهراً مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

الهيروين المخدر



وأوضح مجري التحريات، أنه حال مروره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام ملقياً لرؤيته لقافة بلاستيكية تحوى جوهر الهيروين المخدر أحرزها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً فقام بضبطه، وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى، أن اللفافة البلاستيكية المضبوطة تحوى مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً ٣,٢۰ جراماً .

وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من إحراز الهيروين وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً فقررت المحكمة إنتداب المحامي صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه.

وحملت القضية رقم ٦٩٥٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.