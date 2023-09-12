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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة كويتية تؤيد حكم حبس طبيب مصري لتقديمه بيانات مزورة

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة كويتية تأييد حبس طبيب مصري لتقديمه بيانات مزورة عنه، الأمر الذي يعني تحايلا على القانون في البلد العربي، بحسب ما أوردت صحيفة القبس الكويتية.

في التفاصيل، أيدت محكمة  الجنح المفوضة بدائرتها الثانية، الحكم الغيابي الصادر بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لطبيب استشاري مصري، وذلك لتقديمه شهادة خبرة مزورة.

يعمل الطبيب في مستشفى خاص داخل الكويت، و قدم سيرة ذاتية وشهادات خبرة للعمل في دولة خليجية أخرى.
 قامت شركة متخصصة في توثيق ومراجعة المستندات في هذه الدولة بمراسلة المستشفيات التي عمل بها داخل الكويت للاستيثاق عن مدى صحة سنوات عمله وشهادات خبرته، لكن تبين أن شهادات خبرته مزورة.

وقال المحامي  فواز الخطيب، عن المستشفى الخاص في الكويت الذي كان يعمل به الطبيب، والذي ترافع أمام المحكمة، مبينًا أن الفعل الذي ارتكبه المتهم غير أخلاقي ومخل بالأمانة قبل أن يكون مُجرماً.


وذكر الخطيب، إنه سيطالب بتأييد الإدانة وتشديد العقوبة حال طعن سلطة الاتهام أمام الاستئناف.


 

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