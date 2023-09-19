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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضع متهم بقضية أنصار بيت المقدس تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بوضع المتهم محمد عبدالقادر جودة تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك بعد انقضاء مدة العقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة محاكمته في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

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الحكم على متهم بأنصار بيت المقدس

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى، والذين حكم عليهم فى وقت سابق بالعديد من التهم، منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

أنصار بيت المقدس محكمة بدر اخبار المحاكم مركز إصلاح بدر المستشار محمد السعيد الشربيني

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