إدراج ومراقبة.. قرار عاجل بشأن مختار فوزي في قضية داعش حلوان

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المتهم مختار فوزي محمود بالسجن المشدد 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة والمقيدة برقم 359 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ داعش حلوان.

الحكم على متهم بـ داعش حلوان

كما قررت المحكمة إدارج المحكوم عليه والكيان التابع له - جماعة داعش - على قائمتي الإرهاب والكيانات الإرهابية، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.

وقضت المحكمة فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمتهم على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.