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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرار خاصة عن صيدلي مدينة نصر.. برنامج اللغز يكشف جريمة العنتيل|فيديو

حلقة برنامج اللغز
حلقة برنامج اللغز

كشفت حلقة برنامج اللغز أسرار وكواليس خاصة بواقعة صيدلي مدينة نصر، المتهم بالإعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية الخاصة به بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر.

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حلقة برنامج اللغز عن صيدلي مدينة نصر

وتضمنت حلقة برنامج اللغز الذي يقدمه قسم الحوادث يـ صدى البلد، تحقيق حول الواقعة، حيث قال الخبير القانوني المستشار عبدالرازق مصطفى، أن واقعة صيدلي مدينة نصر، حدثت في أوقات مختلفة، وتلك الجرائم لها تاريخ ولكنها بدأت تظهر في المجتمع من خلال مواقع السوشيال ميديا، ومنصات التواصل الحديثة، وعرفنا ساعتها أن في جرائم من النوع ده، وعن دوافع المتهم فهو عنده خلل وله سوابق مرضية قبل كدة، وهو عمل كدة واتفضح من خلال طليقته اللي سلمت الفيديوهات لـ محامية كشفت جرائمه.

وتابع الخبير القانوني عن واقعة صيدلي مدينة نصر، بموجب القانون يتم تشديد العقوبات عن أي شخص مسئول عن خدمة متصل بالمواطنين، أو لشخص بيسلم جسده لتقديم خدمة سواء صيدلي او طبيب، ومن هنا العقوبة بتكون مشددة، ممكن أن تصل إلى 15 عاما، مشيرا إلى أن زوجة المتهم لن يتم إتهامها في الجريمة وسيتم الأخذ بأقوالها في الواقعة.

طبيب نفسي يكشف حالة صيدلي مدينة نصر

وقال الدكتور محمد حمودة استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة الأزهر، خلال برنامج اللغز عن واقعة صيدلي مدينة نصر، احنا قدام جريمة ارتكبها شخص متعلم ومثقف، والجرائم مش لازم ترتكب على يد ناس مش مثقفة وده شخص سيكوباتي ارتكب جريمة زي دي، والجريمة دي لو طول الوقت مع قاصرات فالمتهم عنده هوس بالصغار ولا يعفي من المسئولية الجنائية لانه عنده وعي للصواب والخطأ، عارف أنه مريض وكان لازم يروح لطبيب نفسي.

وكشفت التحقيقات قيام صيدلي مدينة نصر، بتصوير كافة الضحايا من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية ووضع مقاطع الفيديو على هارد ديسك داخل ملفات بأسماء الفتيات والسيدات، حيث تبين أن بعضهم كانوا يترددون عليه بصورة مستمرة ومتكررة، كما تبين أنه كان يستدرجهن إلى المكان الخلفي في الصيدلية بعد مراقبة الطريق ثم يقوم بالإعتداء عليهم في دقائق قليلة.

التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة صيدلي مدينة نصر

وشرح الفحص الفني لمقاطع فيديو صيدلي مدينة نصر، والتي بلغت 20 مقطع تم ضبطهم على فلاشة قدمتها محامية من خلال طليقة الصيدلي، قيام المتهم باستدراج فتيات قاصرات إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم حسر ملابسهم ووضع سماعة الكشف على أماكن حساسة في جسدها، وإحتضان بعض القاصرات الظاهرين في مقاطع الفيديو.

حيث تلقت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والإحتفاظبها .

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات ، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الإعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.

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