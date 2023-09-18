بتتوضى لصلاة الفجر.. القصة الكاملة لمصرع مسنة بسبب مشغولاتها الذهبية في الجيزة

جهزت الحاجة أم أحمد حالها بمنزلها الصغير في الجيزة، استعدادا للوضوء لتستقبل صلاة الفجر التي طالما استيقظت من أجلها، إلا أن شيطانيا كان في إنتظارها وأجهز عليها لسرقة مشغولاتها الذهبية، وفر هاربا.

القصة الكاملة لـ مقتل الحاجة في شمال الجيزة

ليلة لم تنم فيها إحدى قرى مدينة أوسيم شمال الجيزة، حين تم العثور على جثمان الحاجة أم أحمد داخل منزلها بإحدى قرى المدينة، حيث ورد إخطارا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثمان سيدة بالغة من العمر 70 عاما مهشمة الرأس داخل منزلها بمنطقة أوسيم.

وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث وكشف الملابسات، حيث شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف الملابسات، بقيادة اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث وأنتقلت فرق المباحث إلى موقع الحادث.

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أمن الجيزة يكشف لغز مقتل السبعينية في أوسيم

بالانتقال تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثة سيدة في العقد السابع من العمر، ترتدي كامل ملابسها، وبها جروح وتهشم في الرأس، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

باشرت أجهزة أمن الجيزة برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، التحريات في الواقعة حيث تبين سلامة أبواب ونوافذ الشقة ملك المجني عليها، كما تبين وجود بعثرة في بعض محتويات الشقة وإختفاء مشغولات ذهبية من داخل الشقة، وأتجهت أنظار المباحث إلى أن الواقعة بغرض السرقة.

إعترافات المتهم بقتل سبعينية في أوسيم

وتمكنت أجهزة أمن الجيزة برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم، من كشف لغز الجريمة، حيث تبين أن المتوفية تدعى أم أحمد بالغة من العمر 70 عاما، وأن وراء ارتكاب الواقعة جارها بالغ من العمر 35 عاما وسبق إتهامه في عدة قضايا، وتم تشكيل عدة مأموريات أمنية لضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة مباحث أوسيم برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا، حيث تبين أن المتهم قام بالقفز من سطح المنزل وانتظر المجني عليها على السلم حتى خرجت للوضوء كونها مقيمة بمفردها في غرفتين وحمام خارجي لهم، وبمجرد مشاهدتها قام بضربها على رأسها بقطعة خشبية فسقطت جثة هامدة.

وأعترف المتهم بارتكاب جريمته أمام أجهزة المباحث، حيث قرر بسابق معرفته بأن الضحية تعيش بمفردها وقام بالدلوف إلى منزلها عبر السطح وما أن شاهدها أمامه حتى قام بضربها على راسها فسقطت جثة هامدة وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية وفر هاربا.